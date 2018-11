Zilele trecute , cei doi au avut prima apariție în public, după ce s-au căsătorit. „Am cerut-o aseară de nevastă. Da, a fost cu pus în genunchi, cu flori, cu tot tacâmul. M-am gândit, am vrut să îi fac o surpriză. Voiam de mult să facem acest pas şi am aşteptat-o cu un buchet mare de flori şi am cerut-o de nevastă”, a spus Cornel la Antena Stars.

„Vrem să facem un copil. Sunt pregătit. Am avut dicuţii amândoi şi sunt pregătit. Vreau un copil sănătos, pe care să îl iubim, saă îi facem toate poftele. Cu fetele e mai uşor din experienţă”, a mai adăugat el.

Brigitte Sfăt s-a căsătorit în secret cu noul său iubit, Cornel, semn că a trecut peste despărțirea de Ilie Năstase și că viața sa a intrat pe un nou drum. Cei doi și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu, după ce Brigitte a fost cerută recent în căsătorie de noul ei iubit, iar religia brunetei (penticostală – n.r.) le permite să facă acest lucru sub forma unei cununii religioase, recunoscută ca o căsătorie.

