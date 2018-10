„La mulți ani, soțul meu iubit și scump @alex.ashraf. Tu eșți fericirea mea, tu ești liniștea și echilibrul meu, tu ești dragostea mea, tu ești cel care mă iubește necondiționat ,( cu toate toanele mele de divă?), și mă sprijină în tot ce vreau să fac în viață ! ♥️

Datorită ție sunt o femeie fericită și împlinită, și toată starea mea de bine psihică și sufletească, ți se datorează în totalitate și exclusivitate, ȚIE ? Ție, bărbatul meu frumos, ție, sufletul meu pereche, ție, dragostea vieții mele ♥️ Împreună avem multe vise de atins și le vom realiza pe toate, pas cu pas…..ASTA ÎȚi PROMIT ! Vom sărbători împreună toate zilele de acum înainte, care vor fi fericite, îmbelșugate și pline de veselie Să îmi trăiești bărbat frumos și loial, care nu poți, și nu vei putea fi înlocuit niciodată de nimeni și nimic, și să dea Dumnezeu, ca toată viață să ne iubim așa cum ne iubim acum ? Love you My Love , with every breath and every beat of my heart ♥️♥️♥️ Your wifey, Oana ?', i-a transmis Oana Zăvoranu, pe rețelele de socializare.

