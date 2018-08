Într-o zi în care patru bombe au explodat în Bagdad, capitala Irakului, o mașină încărcată cu explozibil, parcată pe o alee, era gata să facă și mai multe pagube. La scurt timp după, mai multe persoane păreau decedate și zăceau pe podea, în timp ce altele strigau după ajutor, scrie Daily Mail.

Localnicii au crezut atunci că este o scenă desprinsă din filmele horror, însă totul a fost o înscenare. În momentul în care mașina a explodat, strada era goală. După deflagrație 'răniții și morții' au ajuns la fața locului și s-au întins pe trotuar, ei fiind niște actori bine antrenați.

What a story: Capt. Harith al-Sudani, The Iraqi Spy Who Infiltrated ISIS' https://t.co/uyKNrrq42j by @nytmargaret pic.twitter.com/EdDfv73xWl

— Phillip Carter (@Carter_PE) August 12, 2018