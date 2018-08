„România este țara noastră, nu doar unde ne-am născut și am fost educați, ci și locul unde se află rădăcinile noastre: părinți, bunici, unchi și verișori, casa părintească, colegii de școală și vecinii , tot ceea ce nu am putut să ducem cu noi și este atât de important într-o viață! Nimeni nu a plecat definitiv, ne-am gândit să câștigăm timp, timpul „tranziției”, ca să ne realizăm visele acolo unde se poate, și apoi, cândva fi mai bine, să venim pregătiți și formați ca să ni le continuăm în țară. Cine s-a gândit că tranziția va dura până vom ajunge aproape de pensie și că de fapt va fi o buclă înapoi, ca să aducă țară la mai rău de cât a fost vreodată? Cine s-a gândit că țara asta nu va mai avea nevoie de noi și că guvernanții la putere își vor permite să ne trateze așa cum o fac zilele acestea? Unde erați fără noi? De ce va este atât de frică de noi, cei cu certificate de proști? Nici nu va imaginați cât de puternici suntem, căci, dezrădăcinați, am fost nevoiți să ne căutăm seva adânc în ființele noastre și în credință, ca să reușim! Am sperat ani de-a rândul, că va veni un guvern care-și va începe mandatul cu versurile lui George Coșbuc, „Vestitorii primăverii”, dar nu mai sperăm. Au avut alții parte de noi și vor avea și de copiii și nepoții noștri, datorită vouă. Dar nu vom înceta să vă amintim că existăm și că putem mișca munți la nevoie, nu din ura pentru voi, ci din dragoste de țară!”

Sanda Orha Ardeleanu inginer, consultant în probleme energetice MAS în energie EPFL, MIT, plecată de la a doua mineriadă, 1990, Elveția