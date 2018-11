Cătălin Botezatu, Clara Rotescu, Balissarda, Luna Morgacova, Andreea Dogaru și Flori de Ie și alți câțiva designeri de accesorii au cucerit publicul internațional.

Desfășurat într-una dintre cele mai frumose clădiri ale orașului grecesc, în Zappeion, evenimentul a găzduit de-a lungul anilor prezentări ale unor branduri internaționale prestigioase Ianna Novac a sustinut un recital și le-a cântat la final cea mai nouă piesa a ei, România, care a stârnit emoții puternice în rândul celor prezenți, lacrimi, dar și aplauze furtunoase.

Designerul Clara Rotescu, inițiatorul acestui proiect, care a ajuns să exporte în peste 15 țari, este cea care încurajeaza designerii romani de ani de zile ăa se promoveze extern. Cătălin Botezatu a făcut un adevărat tur de forță, a fost invitatul special de la Ambasada României, dar a făcut și un show de exceptie pe podium Athens Xclusive Designers Week. „Am avut un an bun, am primit invitații la cele mai prestigioase evenimente externe. Promovam designeri tineri și talentați, le facilitam accesul pe podiumurule internaționale. Suntem o gașca de prieteni vechi care am avut ambiția de a face show-uri de moda românesti în cele mai spectaculoase locatii din lume. La Atena am urcat pe podium alaturi de Zuhair Murad și Diego Dolcini, asta demonstreaza că jucăm deja în liga grea și nu ne vom opri aici”.

