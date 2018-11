În ciuda numeroaselor spitalizări, numeroase runde de dializă și a faptului că a fost diagnosticată cu diabet, Ella a reușit să strângă mii de dolari pentru alții oameni care au probleme de sănătate.

Recent, ea a primit la Spitalul Great Ormond Street din Londra, Anglia, vizita surpriză a unuia dintre idolii ei, David Beckham, potrivit Daily Mail.

Fostul jucător profesionist de fotbal a surprins-o pe Ella, iar momentul emoționant a fost filmat. Beckham a anunțat-o pe Ella că ea va primi Child of Courage Award la The Daily Mirror’s Pride of Britain Awards.

