Stallone a postat pe contul său de Instagram imagini în care ridică greutăți, iar fanii au fost impresionați de ce poate face starul în ciuda vârstei sale.

Deși este trecut de 72 de ani, Stallone demonstrează că încă mai poate să se antreneze ca în vremurile când joca prima dată rolul lui John Rambo.

Purtând un tricou cu lui Rambo și ascultând piesa 'Welcome to the jungle' a trupei Guns N Roses, actorul ridică greutăți. Alături de clip, Stallone a scris mesajul: 'Mă pregătesc pentru Rambo. Și sunt sută la sută dedicat. Bine ați venit în junglă'.

Anul acesta, actorul a confirmat că va apărea în cel de-al cincilea film din seria de acţiune „Rambo'. Pelicula este așteptată în cinematografe în anul 2019Filmările se vor face în Londra, Bulgaria şi Insulele Canare.

În noul film, Stallone reia rolul lui John Slone, care se află într-o fermă din Arizona, luptându-se cu sindromul de stres posttraumatic. Când o prietenă veche de familie, Maria, îi spune că nepoata ei a dispărut în Mexic, Rambo pleacă după tânără. În căutarea sa, el descoperă un lanţ de trafic de persoane, ale cărui victime sunt exploatate în scopuri sexuale.