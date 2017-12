Clipe de groază pentru o tânără din Oradea care a fost bătută pentru că a refuzat avansurile pe care i le-au făcut doi bărbați. Femeia, în vârstă de 25 de ani, a ajuns la spital plină de vânătăi și ar putea fi operată. La începutul noului an, Alexandra trebuia să înceapă noul serviciu în Olanda, însă va fi nevoită să-și ia concediu medical.

Alexandra a mers împreună cu mai mulți apropiați, în noaptea de joi spre vineri, într-un club din Oradea, pentru a sărbători că unul dintre prietenii ei a devenit părinte. Totul a degenerat, după ce tânăra și o prietenă de-ale ei au fost abordate de doi bărbați, notează ebihoreanul.ro.

„Era totul ok, până când doi tipi, pe care nu-i cunoşteam, au venit să vorbească cu sora mea Sandra şi cu o altă prietenă de-a noastră. La un moment dat, fetele le-au zis că nu sunt interesate de ei, dar nu le-au lăsat în pace. Când unul dintre prietenii noştri, Aurel, le-a zis şi el tipilor să le lase pe fete în pace, au început să ne dea pumni mie şi lui Aurel. Noi doi am ieşit afară, ei au venit după noi, iar când eu am vrut să le fac poze, am luat mai multă bătaie”, a povestit pentru sursa citată, Darius Lucaci, fratele fetei care a ajuns bătută în spital.