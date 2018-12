Un bărbat de 26 de ani a fost reținut ca suspect principal în acest caz. Grace Millane a ajuns în Noua Zeelandă pe 20 noiembrie, venind din Peru. Ea voia să facă ocolul Pământului într-un an, dar, de pe 1 decembrie nimeni n-a mai primit niciun semn de la ea, a dezvăluit nine.com.au.

Ultima oară a fost văzută pe 1 decembrie, la ora 9.41, când a fost surprinsă de camerele de luat vederi de la un hotel – Citylife Hotel- din Auckland.

„Familia e devastată”

„Dovezile pe care le-am găsit până acum, cercetările efectuate în zona unde a fost văzută ultima oară, unele dintre imaginile pe care le avem au determinat faptul că Grace nu mai este în viață și că aceasta este o investigație de crimă. Familia a fost anunțată și este devastată”, a spus Scott Beard, de la poliția din Auckland.

Ea a fost văzută în compania unui bărbat în vârstă de 26 de ani, cel mai probabil suspectul reținut acum. „Nu știm încă unde este corpul lui Grace, dar suntem determinați s-o găsim și s-o dăm familiei. Am găsit și o mașină care ne-a trezit interesul. Trebuie să stabilim exact pe unde a umblat acea mașină”, a mai spus reprezentanțul poliției.

Tatăl fetei făcuse un apel cu ochii în lacrimi pentru găsirea fetei lui.

