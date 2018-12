„Nu vă promit că anul 2019 va fi unul uşor”, a spus Tăriceanu, arătând că 2019 va aduce două evenimente cheie care vor marca România, preşedinţia Consiliului UE şi alegerile prezidenţiale.

Tăriceanu a afirmat că, la doi ani de guvernare, per ansamblu, crede că pot să ţină capul sus.

„Românii trăiesc mai bine decât în urmă cu doi ani, salariile au crescut. Am fi putut face mai mult? Sunt convins că da, am fi putut face mai mult şi mai bine, am fi putut face minuni, dacă găseam în preşedinte un partener onest. Am sperat şi eu ca şi dvs că vom avea în preşedinte un partener echilibrat, echidistant politic, care să se gândească în primul rând la ţară şi apoi la al doilea mandat. Am sperat şi eu că nu vom mai avea un nou Băsescu”, a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu a mai spus că „două guverne care au căzut, şi mulţi dintre politicieni au fost târâţi în faţa instanţelor, pentru fapte pe care nu le-au comis. „Dar nu ne-am pierdut busola. Marea majoritate a românilor sunt conştienţi că în justiţie s-au produs mari abuzuri”, a menţionat el.

Președintele ALDE a mai spus că obiectivul este ca această coaliție PSD-ALDE să reziste până în 2024.

„Vedeți câteodată că cele două partide ale coaliției au partide diferite și mulți se grăbesc să ne cânte prohodul. Realitatea este că putem avea opinii diferite, dar ceea ce ne apropie sunt principiile. (…) Fiți liniștiți și spuneți colegilor și simpatizanților PSD că atât timp cât ne unesc aceste principii, coaliția merge mai departe și, așa cum am discutat de mai multe ori, trebuie să ne propunem nu doar orizontul 2020. Așa cum am discutat cu Liviu în ultima perioadă, orizontul nostru trebuie să fie 2024 pentru că avem multe lucruri de făcut împreună și dacă nu le facem noi, cine să le facă? împreună vom câștiga alegerile prezidențiale, împreună îl vom bate pe Iohannis”, a spus Tăriceanu.

Fotografie princială: Inquam Photos / Octav Ganea

