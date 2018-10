„ALDE nu remaniază pe nimeni. Fiecare partid îşi face propria evaluare a miniştrilor care sunt reprezentanţii partidului în Guvern„, a spus Tăriceanu, la Bistriţa.

ALDE are 4 miniştri în Guvernul Dăncilă: Gratiela Gavrilescu (Ministerul Mediului), Teodor Meleşcanu (Ministerul de Externe) Anton Anton (Ministerul Energiei) şi Victor Ilie (Relaţia cu Parlamentul).

Potrivit liderului ALDE, activitatea desfăşurată de miniştrii partidului este una satisfăcătoare, în urma evaluărilor făcute de partid.

„Pe ansamblu, activitatea lor, până în acest moment, a fost considerată, pe baza evaluărilor făcute, ca satisfăcătoare – adică nu calificativul satisfăcător într-o scară a calificativelor în care există foarte bine, bine şi satisfăcător, ci în contextul unei afirmaţii de tip generic. Adică noi am făcut o evaluare pe obiectivele pe care le-au avut, pe modul la care şi-au dus la îndeplinire sarcinile şi am apreciat la toţi activitatea pe care au avut-o. Sigur că asta nu înseamnă şi nu exclude, cu fiecare am avut discuţii – şi colegii mei, şi eu, personal – am putut să facem observaţii, prin care să îşi îmbunătăţească performanţa”, a declarat Tăriceanu.

Ce spunea Dragnea, întrebat dacă ce şanse sunt ca niciun ministru din Cabinetul Dăncilă să nu fie remaniat: „Zero!”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, declara, miercuri, la Parlament, că va stabili împreună cu premierul Viorica Dăncilă data Comitetului Executiv Naţional al partidului. „Când se întoarce doamna prim-ministru din aceste vizite oficiale, împreună cu dumneaei stabilim data Comitetului Executiv”, a răspuns Dragnea.

Întrebat dacă există posibilitatea ca niciun ministru din Cabinetul Dăncilă să nu fie remaniat, el a răspuns: „Zero”.

Printre miniştrii vizaţi de remaniere se află Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale şi vicepremier, care a semnat scrisoarea prin care cerea demisia lui Dragnea, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, de la Economie sau George Ivaşcu, ministrul Culturii.

Şi ministrul Justiţiei a fost vehiculat pe lista de remaniabili, după ce acesta nu a finalizat o lege a amnistiei şi graţierii. Şi în cazul Ordonanţei de modificare a legilor justiţiei, există nemulţumiri în PSD. Mai mulţi parlamentari s-au plâns că nu au fost consultaţi cu privire la forma finală a proiectului de Ordonanţă.

