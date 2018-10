Taximetristul a relatat tot filmul întâmplării produse în noaptea de marți spre miercuri, pentru tion.ro.

„La ușă mi s-a prezentat un tânăr pe la 22 de ani care m-a rugat frumos, vorbea foarte cursiv, să îl duc pe strada Pepinierei numărul 4, în Calea Girocului din Timișoara. Când am intrat cu el pe strada Pepinierei eram în viraj și am observat că se mută de pe locul din dreapta spate în locul din stânga spate. În momentul în care s-a mutat și a văzut că îl observ a început să mă atace și m-a lovit cu șurubelnița la gât, la spate. Am încercat să îl prind, nu am reușit, m-am dat jos după el și a fugit. A deschis ușa din spate și a fugit. M-am urcat înapoi în mașină și am realizat că am fost tăiat. Aveam usturimi pe spate și m-am uitat pe scaun în dreapta. În afară de telefon care era la distanță puțin mai mare portofelul cu bani nu mai era', a povestit Alexandru Elchescu.

„Ieri (n.r. joi) am văzut comandă în față la IPJ Timiș. Am văzut numele și am știut că este el', a mai spus șoferul de taxi.

Taximetristul s-a declarat șocat că atacatorul său a fost lăsat liber și este cercetat doar pentru loviri sau alte violențe.

„Acuzațiile care i se aduc sunt doar loviri. Dacă dumneavoastră vi se pare corect ca un om care te atacă din spate cu o șurubelniță și acuzațiile acelea sunt doar loviri mie nu mi se pare corect. Omul ăla, la noapte, poate să omoare pe cineva. El, din câte am înțeles de la domnii polițiști, spune că a fost drogat în acel moment. Poate tot așa se poate droga și la noapte și poate chiar reușește să omoare omul. Poate acel om nu va fi așa vigilent ca și mine. În momentul de față este liber. Sun curios cine își asumă responsabilitatea pentru următoarele lui fapte dacă el este în libertate', a atras atenția taximetristul.

