”În numeroase regiuni din nordul şi vestul Europei, inclusiv în Marea Britanie, tocmai am asistat la cea mai călduroasă perioadă mai – iulie (din istorie). Cele mai timpurii dovezi sugerează, însă, că am putea avea parte de vreme semnificativ mai rece în special în a doua jumătate a iernii”, a declarat meteorologul şef Todd Crawford de la The Weather Company, deţinută de IBM (International Business Machines).