„La data de 12 decembrie a.c., la Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş a fost înregistrată plângerea unei femei de 30 de ani, din localitate, care sesizează că în data de 11 decembrie a.c., în timp ce se afla cu fiicele sale minore, a fost acostată de un bărbat necunoscut, care susţinea că fetiţa cea mai mică este a lui, doamna îndepărtându-l pe necunoscut, cu ajutorul unui trecător. În urma activităţilor desfăşurate în cauză, poliţiştii au identificat un bărbat, de 26 de ani, din Tîrgu Mureş, bănuit de comiterea faptei, faţă de care, în data de 14 decembrie a.c. a fost luată măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. Dosarul este supravegheat de un procuror, au precizat polițiștii, potrivit Agerpres.

Mama fetiței a povestit întâmplarea pe Facebook, și a făcut un apel public pentru prinderea individului care a încercat să-i răpească fetița în zona Fortuna din Cartierul Tudor Vladimirescu.

„M-a aşteptat în dreptul maşinii mele, făcea pe aurolacul, dar nu era drogat. Am apucat să bag fata cea mare în maşină după care i-am spus să plece. Dar el s-a repezit şi mi-a prins-o pe cea mică de haină, voia să o scoată din cărucior, spunând că e copilul lui. M-am luptat cu el cât am putut, ghinion că nu era nimeni, şi mă tot îmbrâncea să ajungă la căruţ. Într-un final am văzut un bărbat şi am urlat să vină să mă ajute şi aşa am reuşit să scap de el (…) Am sesizat poliţia de două zile (…) Individul e ţigan, nu foarte negru, cam 1,80 înălţime, deci nu e bârfă, nu e exagerare, asta mi s-a întâmplat marţi, la ora 16,30 şi nici nu era întuneric” a scris femeia.

