Acesta a precizat că Ministerul Justiţiei va face o analiză şi va decide dacă notarul care a suspendat acţiunea de a înscrie în cartea funciară casa din Sibiu a preşedintelui Iohannis a avut la bază vreun temei legal.

„Vizavi de această casă, pentru care s-a încasat de către domnul preşedinte, soţia domniei sale şi o treia persoană o anumită sumă de bani, pentru care s-a plătit la stat partea de impozit, aceasta este acum la preşedinte. Când am cerut notarului de la Sibiu să facă acel înscris în cartea funciară, în 2016, atunci s-a suspendat acea acţiune de către notar, spunând că pe rolul Curţii de la Hunedoara există două procese, iar când acea instanţă va hotârî se va merge mai departe. Noi am cerut Ministerului Justiţiei să ne facă o analiză şi să ne spună dacă acel notar a avut temei legal să suspende acea acţiune pe care Ministerul de Finanţe a cerut a fi înfăptuită. Notarul a invocat la vremea respectivă o lege, dar nu mai ştiu exact care. După părerea mea, notarul putea să spună aşa: dacă există pe rol un proces faţă de cine este sau nu proprietarul acestui imobil, până atunci suma să intre la stat, de ce să stea la o persoană fizică, în speţă domnul preşedinte? Suma putea fi pusă în circuitul public, să fie rulată pentru nevoile curente în economie şi nu numai, iar dacă instanţa de la Hunedoara decide că poate proprietar nu este statul român, ci altcineva, atunci statul român plătea suma respectivă acelei persoane. Dar astăzi suma se află în mod incorect în posesia domnului preşedinte, un milion şi ceva de lei”, a spus Teodorovici.

Potrivit ministrului, dacă se va constata că notarul a greşit, atunci, Ministerul Finanţelor poate apela şi la alte căi de atac, conform legii.

„Acum aştept să-mi spună Ministerul Justiţiei care este situaţia cu decizia notarului. Legea spune că poate să suspende, nu este obligat dacă este un alt proces pe rol. Dacă Ministerul Justiţiei spune că a greşit notarul, atunci situaţia se schimbă, în sensul că Ministerul de Finanţe are şi alte căi de atac conform legii. Fac asta, nu că e cazul Iohannis, ci vorbesc despre aplicarea legii. Nu am nicio vendetă cu nimeni, cu atât mai puţin cu domnul preşedinte. Eu sunt obligat să aplic legea pentru toţi, fie că sunt colegi de partid. Am mai spus şi că şi mama dacă ar avea datorii la Fisc trebuie să şi le plătească. Nu pot să fiu ministru de Finanţe doar pentru unii”, a subliniat ministrul de resort.