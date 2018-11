Jocurile și jucăriile viitorului ne trezesc curiozitatea, mai ales că a apus de mult epoca în care distracția copiilor se rezuma doar la clasicele păpuși și mașinuțe. „Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm” cum bine spunea George Bernard Shaw.

Jucării educaționale STEM și jocuri de colaborare

Pe principiul că joacă este cea mai bună formă de a-i deprinde pe copii să învețe lucruri noi, producătorii vin cu oferte diversificate, cum sunt jucăriile de construcție inovative, care de anul trecut au ajuns în România. Construcția se poate face simultam pe cele 6 laturi, iar dintr-o cutie se pot crea mai multe modele, cu sau fără motor.Discovering Stem – Știința, Tehnologia Ingineria și Matematica, unde combinăm jocul cu învățatul, deci fiecare joc vine cu o cărticică care are teorie. Copilul are posibilitatea de a învăța citind, cartea este în limba română, poate face exerciții sau quiz-uri, poate să construiască și să vadă cum principiul pe care l-a citit se pune în practică prin joacă', ne-a spus Dimitrios Vergitsis. Complexitatea jucăriilor crește o dată cu vârsta, așa că avem de la elicoptere până la replici ale turnului Eiffel sau London Eye.

Unele dintre modele sunt pe bază de baterii, care se încarcă la panoul solar. Roata este replică după London Eye din Londra, se pot face 8 modele diferite. Există o aplicație online gratuită și putem alege oricare model pe care dorim să îl construim, este 3 D interactiv. Fiecare vine cu un anumit număr de modele printate, instrucțiuni, restul se găsesc online', a adăugat Vergitsis.

În ceea ce privește jocurile de cooperare, acestea au la bază un concept adus din Canada. Mai exact, s-au făcut studii și s-a descoperit că sunt promovate prea mult jocurile de concurență. Sunt anumite firme care au început să facă jocuri de cooperare, copilul învață de mic că există și varianta să colaboreze cu cineva, nu numai să concureze. Sunt board games, care au o anumită strategie, ideea este că nu lucrează fiecare jucător singur și într-o echipă și fiecare vine cu o idee sau o soluție pentru atincerea obiectivului. Există și variante în 3D ', ne-a explicat Dimitrios Vergitsis.

Copiii învață să programeze roboțeii

Un alt domeniu fascinant este robotica. Începând de la 6 ani, micuții au ocazia să creeze ce tip de robot doresc pe baza componentelor. Pasul următor este conectarea cu tableta, se descarcă o aplicație și prin interfața vizuală copilul începe să învețe elemente de programare. De la elemente foarte simple cum sunt să facă robotul să meargă înainte sau înapoi până la programare modulară, variabile, deci sunt și pentru copiii mai mari. Exită o serie de senzori care reglează intensitatea luminii și a culorii până la senzori care detectează obstacole până la 20 cm', ne-a spus expozantul de la Start2Play.

Prețurile pentru un robot pornesc de la 640 lei și ajung la 1759 lei. Este un robot care are și braț, poate și căra obiecte, practic ce oferă în plus este o serie de accesorii și componente, în principal este vorba despre acele încheieturi pe care le vedem la roboții umanoizi sau la roboții industriali care există în fabrici și care cumva ne ajută să automatizăm mici taskuri. Și copiii văd exact cum pot aplica aceste mici automatizări, pot crea lucruri foarte complexe, văd că tehnologia poate fi folosită foarte ușor acesta cred că este marele avantaj. Roboții au forme diverse, nu trebuie oprit robotul atunci când îl manevrezi, se pot adăuga sau scoate piese în timp ce el funcționează. Acesta este unul din avantaje: copilul nu trebuie să se oprească din joacă', a adăugat acesta.

Dronă de ultimă generație și jocuri de calculator

O altă atracție la Start2Play a fost drona. Are autonomie de 15 minute de zbor, vine la pachet în mixul combo cu 3 baterii extra, face până la 5 trickuri, zboară undeva la 50 m înălțime, este o dronă pentru copii de la 5 ani în sus', am aflat detalii la stand. Avantajul este că are adaptoare pentru elice și dacă se lovește de vreun obiect sau perete, nu i se întâmplă nimic. Ghidajul se face cu ajutorul telefonului, printr-o aplicație online. Drona se poate folosi și cu o consolă specială.

La târg am văzut în premieră jocul românesc Raiders of the lost Island, care se va lansa în vara lui 2019. Este un joc de cooperare, se joacă în maximum 4 jucători, ideea este să muncești în echipă, să construiești o barcă pe care o vei folosi la sfârșit să supraviețuiești acestei insule care urmează să fie inundată. De asemenea are și o parte de luptă în care contează cine strânge mai mulți bănuți. E gândit ca un joc de familie. Am vrut să aducem discuțiile care se strâng în jurul unei mese să le aducem și pe canapea la un joc video', ne-a spus Cristina Simion.

Realitatea augmentată și ochelarii VR

Alte jucării menite să capteze atenția copiilor sunt cele care le oferă experiențe inedite în realitatea augmentată. Există un set de 96 de cartonașe, pe fiecare dintre ele este un animal, pe care îl putem scana cu telefonul sau cu tableta și apare pe ecran animalul 3D. În momentul în care copilul interacționează cu animalul, acesta se mișcă sau scoate suntele reale.Apoi avem un set de trei cărți de colorat. Pe fiecare pagină sunt elemente reprezentative din câte o țară, copiii sunt stimulați să coloreze pagina, iar la sfârșit se poate scana desenul cu telefonul mobil și pagina respectivă se transformă într-o animație.

Pentru copiii puțini mai mari este globul pământesc, care trebuie scanat cu telefonul mobil sau cu tableta și prin intermediul aplicației ajungem în diverse zone ale geografie. Copilul poate învăța țările și steagurile, portul național din fiecare țară, bucătăria specifică, zone turistice, fauna, curenții oceanici, fenomene ale naturii, sistemul solar, constelații, era dinozaurilor, plăci tectonice, structura pământului', ne-a spus Bianca Gălățeanu. Ochelarii VR funcționeaza cu telefonul mobil și au lentile reglabile ca distanță focală, un unghi vizual foarte larg de 120 de grade, au și căști incluse. Pot fi folosiți pentru aplicații de chimie biologie, tur al muzeelor. Aceștia se adresează școlarilor și pot fi folosiți în scopuri educative, nu numai pentru joc.