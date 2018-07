Tichetele de vacanță lasă primăriile din Vaslui fără bani de salarii. Funcționarea instituțiilor, pusă sub semnul întrebării

O parte din primăriile din județul Vaslui au început să rămână fără bani de salarii, iar funcționarea pentru ultima parte a acestui an este pusă sub semnul întrebării din cauza unor cheltuieli neprevăzute, cum ar fi proiectele de dezvoltare comunitară sau tichetele de vacanță. Conducerea Consiliului Județean, for căruia edilii au cerut ajutorul, consideră că acești primari nu și-au gestionat corespunzător bugetul.