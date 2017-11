Toate reacțiile după CFR Cluj – Poli Iași. Stoican: ”Arbitrul a fost pușcărie, mi se pare strigător la cer să-l mai văd pe acest băiat că ne arbitrează”

Toate reacțiile după CFR Cluj – Poli Iași 1-0. Stoican: ”Arbitrul a fost moale, mi se pare strigător la cer să-l mai văd pe acest băiat că ne arbitrează”

Antrenorul lui CSM Poli Iaşi a izbucnit la finalul meciului. Flavius Stoican spune că George Rădulescu a arătat că n-are personalitate în momentul în care a fluierat aut pentru CSM Iaşi, dar a întors faza după ce clujenii au protestat. A fost faza din care s-a înscris unicul gol:

”Ştiam că o să fie un meci greu, ştiam că o să avem de un joc dificil. Ştiam sau bănuiam că există posibilitatea să fim arbitraţi incorect. Noi am avut aut, am văzut de pe banca de rezerve, el (n.r. arbitrul) a văzut, a dat pentru noi, dar apoi a dat invers pentru că a cedat presiunii. Când faci aşa, eşti un arbitru moale. Asta este enervant. Dacă ne băteau din faza aia cu Omrani (n.r. a tras în bară), era altceva.

Mi se pare strigător la cer să-l mai văd pe acest băiat că ne arbitrează. Au avut ocazii, au controlat meciul, dar am avut şi noi ocazii. Mai vorbim despre obiective? Despre principii? Despre ţeluri? Arată aut de la margine, ne dă aut, dar apoi întoarce decizia. El făcea caterincă cu Camora. Vă arăt imagini dacă vreţi. Ne-am pregătit şi înainte de meci, ne-am făcut şi tricouri cu ”Vrem arbitraj corect”, dar nu am mai apucat să ni le punem, nervii au fost prea mari”, a declarat Flavius Stoican la microfonul Telekom Sport.

”Dacă ai personalitate, dacă ești șmecher, poate să zbiere și Dan Petrescu, și Stoican, și Iuliu Mureșan. Dacă ești șmecher… Dacă e după cum bate vântul… El stătea și făcea glume cu arbitrii, mai era puțin și începea meciul și el vorbea cu Camora”.

„Nu vreau să îl mai văd niciodată pe Georgescu ăsta sau cum îl cheamă, puşcăria asta de arbitru. E aut pentru noi şi dă pentru ei, nesimţiţilor. Au făcut puţină presiune pe ei şi gata, el făcea caterincă cu jucătorii”, a fost auzit spunând Stoican, a scris digisport.ro.

„Am avut o criză de rezultate, dar nu şi de joc. Mereu ne-am dominat adversarii, dar ratam foarte mult. La fel şi astăzi. Am avut ocazii mari, le-am ratat, meciul se îndrepta către un 0-0, dar a venit execuţia lui Ciprian Deac. De asta este un jucător de echipă naţională. Când se va lăsa de fotbal, Culio va fi antrenorul meu secund. Oriunde voi merge, îl voi lua cu mine. El ştie acest lucru, el a cerut, iar eu am fost de acord imediat. Eu sunt nervos, el e nervos, dar, fiind antrenorul meu secund, trebuie să înţeleagă că eu am dreptate” , a declarat Dan Petrescu.