Din cauza faptului că decesul s-a produs în spatele gratiilor, moartea lui Alexandru Vișinescu, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității, a fost urmată, conform procedurilor judiciare, de o anchetă și de autopsia cadavrului.

Legiștii au stabilit în urma necropsiei – efectuată la două zile de la deces, timp în care trupul a stat la morga Penitenciarului Spital Rahova – că torționarul a fost răpus de un infarct.

„Autopsia a evidențiat toate urmele unui infarct produs pe fondul unor afecțiuni neurologice și cardiovasculare”, ne-au dezvăluit surse medicale.

De altfel, în raportul preliminar medico-legal, specialiștii au notat că infarctul este cauza morții, iar afecțiunea care a favorizat oprirea inimii a fost ateroscleroza coronariană.

Trupul neînsuflețit al lui Vișinescu – cel mai bătrân deținut din România, care a murit la 93 de ani -, a fost ridicat vineri de la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” de un nepot al acestuia, care, împreună cu alți membri ai familiei, pregătesc înmormântarea ce se vrea a fi una extrem de discretă, chiar secretă, la care vor avea acces doar rudele.

A plătit 10.000 de euro victimelor, mai avea de dat 65.000 de euro

Alexandru Vișinescu a lăsat în urmă o datorie de 65.000 de euro, atât cât a mai rămas de achitat din partea sa de 75.000 de euro, care, conform deciziei instanței, trebuie plătiți victimelor sale.

„În timpul vieții, Vișinescu achitase 10.000 de euro, i se reținea din pensie. Au mai rămas de plătit 65.000 de euro, bani pe care nu-i are și care vor fi obținuți, cel mai probabil, din sechestrul pus pe garsoniera sa din București. Conform noilor reglementări, rudele nu sunt obligate să preia datoria. Ministerul Afacerilor Interne și Administrația Națională a Penitenciarelor și-au plătit datoriile prin Ministerul de Finanțe”, ne-a spus Camelia Niculescu, avocata lui Vișinescu.

Cazul lui Vișinescu, pe masa judecătorilor de la CEDO

Avocata lui Vișinescu continuă, chiar și după moartea acestuia, demersurile la CEDO, unde a trimis deja documente care să demonstreze că statul român i-a încălcat drepturile clientului său. Este vorba de acuze care fac referire la încălcarea dreptului la viață, la rele tratamente și la dreptul unui proces echitabil.

„Omul ăsta a fost victima sistemului, a fost țap ispășitor. Ultima oară când l-am văzut la Spitalul Bagdasar-Arseni era bine îngrijit, mânca, vorbea. Când am fost la el la Penitenciarul Spital Rahova era legumă, era într-o stare de vegetație. Abia dacă putea să clipească. Douăzeci de minute am încercat să vorbesc cu el, dar nu am reușit. Au făcut tot posibilul să-l mute din spitalul civil în pușcărie. Șefii de la închisoare au tot presat, însă medicul chirurg le-a spus că nu e refăcut, că altfel îl luau de acolo imediat după operație. Ba chiar voiau să-l transfere iar la Jilva. M-a sunat persoana lui de sprijin, însoțitorul lui, și mi-a spus că a făcut toate pregătirile, că-l așteaptă. Totul era aranjat, dar a murit”, a adăugat avocatul Camelia Niculescu.

Fostul torționar a stat 2 ani și 10 luni în penitenciar, după ce a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. Vișinescu a fost găsit vinovat pentru torturarea fizică și psihică a 138 de deținuți politici care în perioada 1956-1963 au fost încarcerați în penitenciarul pe care l-a condus, dintre care 12 au murit, unul dintre aceștia fiind Ion Mihalache.

În 6 octombire, când era încarcerat la Penitenciarul Spital Jilava, Alexandru Vișinescu a căzut în baie și s-a rănit grav. A fost dus atunci la Spitalul „Bagdasar-Arseni” cu ruptură de splină și fracturi costale. A urmat o intervenție chirurgicală și aproape trei săptămâni de internare postoperatorie. În 5 noiembire, la o lună de la accident, Vișinescu a murit într-o rezervă a Penitenciarului Spital Rahova.

