Două asistente medicale de la un spital din Ajangbadi, provincia Lagos, dar și directorul acestei instituții au fost arestați după o tragedie cu aspecte horror. Nu numai că un copil de doar un an a murit, dar corpul acestuia a fost batjocorit. Cineva a tăiat obrazul fetiței moarte, din nu se știe ce motiv.

Incredibila dramă a avut loc la spitalul „Novico', din Ajangbadi, din statul Lagos, din sud-vestul Nigeriei.

Amaka, mama a două fete gemene în vârstă de un an, și-a adus copilele la respectiva unitate medicală, după ce acestea au acuzat o stare de rău, că vărsături și dureri.

Tragedie dublă pentru o mamă: și-a pierdut copilul de un an, iar corpul a fost batjocorit. I-au tăiat un obraz, dar au dat vina pe un șobolan

Una dintre fetițe, Esther, s-a făcut bine repede. Cealaltă, în ciuda asigurărilor date de medici, a evoluat din rău în mai rău. Favour Orogbu, a doua fetiță, a murit pe 31 august.

„Când le-am internat, doctorii m-au întrebat de când se simțeau rău. Le-am spus că de două zile. Mi-au spus că tratamentul costa 10.000 de naira (n.r. – naira este moneda din Nigeria), dar le-am depus doar 4.000 de naira.

Esther s-a recuperat, dar starea lui Favour s-a înrăutățit pe zi ce trecea. Am plecat ca să aduc și ceilalți bani, încă 6.000 de naira. Când m-am întors, dormea. Dintr-o dată a început să respire greu. Au dus-o în alt salon, s-o vadă directorul unității. Eu n-am putut intra acolo. Mi-au spus să stau calmă.

După un timp, directorul a ieșit și mi-a spus că fata a murit și să iau repede corpul iumediat acasă. I-am spus că soțul meu nu e cu mine și că nu pot să mă ocup de una singură de această problemă.

Mi-am sunat cumnata să vină să mă ajute să iau corpul fetei acasă. În noaptea aceea am stat prin curtea spitalului. pe la ora 7.00 dimineața a sosit cumnata mea și am mers să luăm fata. Cearșafurile erau pline de sânge. La o privire mai atentă, am observat să obrazul ei fusese tăiat.

Directoarea ne-a spus că un șobolan a mușcat-o de față. Am raportat imediat poliției din Ajangbadi. cele două asistente medicale și directoarea spitalului au fost arestate', a spus Amaka, mama fetei decedate și schingiuite, pentru punchnews.com.

