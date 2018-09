A trăit doar nouă zile și a salvat viața unui alt nou-născut. Părinții bebelușului au aflat de la ecografie ca fetița nu va trăi, dar au dus sarcina la capăt ca să-i doneze organele

Părinții săi susțin că sunt mândri că fiica lor care nu avea nici o șansă la viața a putut salva un alt suflet. Jessica and Sampson Shnurman au aflat încă de la ecografie, în a 13-a săptămână de sarcină că fiica lor are un defect congenital care îi împiedica dezvoltarea creierului. Mama copilului a luat însă decizia, poate șocantă pentru unii dar admirabilă din punct de vedere uman, de a duce sarcina la bun sfârșit pentru a oferi organele copilului său nenăscut altora care aveau nevoie de o șansă la viață! Jessica este asistentă medicală la chirurgie, iar soțul ei lucrează în construcții, relatează foxnews.com.

Cuplul mai are un băiețel de doi ani, Abel, și spune că momentul în care Lilah a deschis ochii pentru prima dată și a plâns a fost cel mai emoționant din viața lor. Fetița a murit pe 7 septembrie, iar micuța sa inimă a fost donată pentru a ajuta un alt copil. Părinții săi nu s-au așteptat ca fetița lor să trăiască nouă zile, iar micuța a murit în brațele mamei sale, acasă, într-o localitate din Iowa.

Plămânii săi au fost donați pentru cercetare Universității din Iowa. 'Soțul meu și cu mine ne-am gândit dar nu am considerat că este corect să fac avort. Am vrut să-l lăsăm pe Dumnezeu să ia o decizie, Imediat ce Lilah s-a născut, am luat-o în brațe și a început să plângă. A fost un moment atât de special pentru că nu eram siguri că se va naște în viață. Ne-am petrecut prima ei zi cu toată familia și prietenii și a trecut, în brațe, de la unul la altul' a mai spus mama ei. Soțul meu l-a adus imediat pe Abel pentru că nu știam cât timp va fi cu noi. El a vrut imediat să o țină în brațe și a acoperit-o cu sărutări. Nu eram pregătiți deloc, nu avea scaun de mașină sau hăinuțe, dar doamnele de la maternitate au fost extrem de drăguțe și ne-au ajutat. A fost minunat. Și-a deschis ochii și a plâns. Putea să ne audă vocile pentru că își întorcea capul și ne-a strâns de deget și sunt recunoscătoare pentru aceste zile' a mai spus mama micuței eroine.

Fetița de nouă zile este îngropată în micul cimitir din apropierea casei. 'Soțul meu a făcut singur coșciugul și bunica voalul. Băiețelul întreabă în fiecare zi de sora lui' a mai spus mama îndurerată.

Sursa foto: northfoto.com