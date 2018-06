Transfer important pentru internaționalul român Johan van Heerden

Deşi se va alătura echipei pe 24 iunie, Johan a început deja pregătirea fizică pe baza programelor trimise de către preparatorii fizici ai clubului din Hexagon.

”Este o mare bucurie pentru mine această şansă de a evolua într-unul din cele mai puternice campionate din Europa, campionat unde mai pot creşte ca nivel de joc. În momentul în care am început să vorbesc cu ei erau în ProD2, al doilea eşalon valoric, cu obiectivul ca in doi ani să promoveze în Top 14 şi este o mare realizare că au reuşit să facă încă din acest sezon acest lucru. În perioada în care am susţinut la ei testele medicale, i-am văzut pe băieţi, stadionul, atmosfera care este acolo. Perpignan este un oraş frumos, cu mare tradiţie în rugby şi chiar atunci când am fost la ei, m-am întâlnit şi am stat de vorba şi cu Marius Tincu, cel care a şi câştigat un titlu de campion al Franţei cu ei. Este un pas mare înainte pentru mine, îmi doresc foarte mult să mă adaptez cât mai bine, să îmi ajut cât mai mult noua echipă şi să aduc tot ceea ce învăţ nou şi în jocul pentru România”, a declarat Van Heerden.

După finalul de sezon competiţional în SuperLiga CEC Bank, unde în ultima parte a campionatului a evoluat pentru CSM Bucureşti, Johan Van Heerden (1,96 m şi 118 kg) a continuat să se antreneze.

”Mi-au trimis un program pe care trebuie să îl fac la sala de forţă şi un program general de pregătire fizică ce include şi alergare. Am un pic de emoţii să ajung acolo, nu cunosc jucătorii, nu ştiu cum va fi comunicarea, cum mă voi adapta la ce sistem de joc au, însă încerc ca măcar din punct de vedere fizic să fiu pregătit. A fost un sezon lung şi în Romania, am fost un pic dezamăgit şi supărat pentru că mi-aş fi dorit să plec din ţară cu o medalie, să câştigăm finala mică cu CSA Steaua, dar nu a fost să fie”, spune jucătorul de linia a doua.

În vârstă de 31 de ani, Van Heerden a evoluat în campionatul intern la CSM Bucureşti în ultima parte a sezonului 2017-2018 şi cinci ani şi jumătate la CSM Ştiinţa Baia Mare. Jucătorul de origine sud-africană a adunat 31 de prezenţe în tricoul ”Stejarilor”, pentru care a marcat 3 eseuri.

Perpignan a evoluat în sezonul 2017-2018 în ProD2, al doilea eşalon valoric francez, şi a promovat la începutul acestei luni în primul eşalon, Top 14, în urma victoriei obţinute în faţa celor de la Grenoble, cu 38-13 (14-13). Perpignan, de şapte ori campioană a Franţei, a revenit după patru ani în prima ligă din Hexagon.

Johan Van Heerden a debutat pentru România în 2015, într-un meci test cu Tonga, devenind rapid unul dintre jucătorii de bază în pachetul de înaintare al României. Alături de ”Stejari”, el a participat la Cupa Mondială din 2015, în 2016 şi 2017 fiind desemnat de către Federaţia Română de Rugby cel mai bun jucător naturalizat care evoluează în campionatul intern