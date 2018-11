După aproape doi ani și jumătate de ședințe extenuante de chimioterapie, mama fetiței bolnave a primit un verdict crunt. Viața copilei sale poate fi salvată doar în străinătate. Dar pentru ca Maria, 4 ani și 3 luni, să poată spera și la ziua de mâine, are nevoie de 100.000 de euro.

22 august 2015. O zi pe care Elena Anca Țăran, 26 de ani, nu are cum să o uite vreodată. Biata mamă a aflat că fetița ei, care atunci avea un an și jumătate, a fost atinsă de o boală nemiloasă. Rezultatul investigațiilor în vâltoarea cărora copila ei a intrat au făcut să se prăvălească cerul peste tânăra mmă. „Neuroblastom stâng cu multiple metastaze”, a fost verdictul înfiorător.

„Maria avea un an și jumătate când am observat că i-au apărut mai mulți ganglioni la cap, după urechea stângă. Am fugit imediat cu ea la spital. Am făcut CT-uri, RMN-uri, ecografii. Speram din toată inima să nu fie ceva grav, să fie doar o răceală…Apoi, medicii ne-au spus un lucru înspăimântător. Maria avea celule canceroase nu numai la cap, ci și la ficat și la splină. Am crezut că mor…”, ne-a povestit Anca Elena Țăran, mama fetiței.