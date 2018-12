Potrivit sesizării depuse, procurorii care efectuează urmărirea penală, precum și Procurorul Șef al Biroului de informare și relații publice din cadrul PÎCCJ au încălcat grav secretul deliberării sau confidențialitatea lucrărilor care au acest caracter, fără a servi interesul public ce ar fi justificat un demers de comunicare.

„Procurorii au răspuns imediat unor jurnaliști arătând că eu aș fi vizat de verificări în două dosare. În schimb, eu, care se pare că sunt vizat direct în aceste două cauze, nu am primit încă un răspuns de la PÎCCJ, deși în urmă cu câteva săptămâni am solicitat procurorilor să îmi spună ce calitate am în anchetă și în ce stadiu se află cercetările. Prin această manieră selectivă de informare și fără a face clarificările necesare, se induce deliberat suspiciunea unei vinovății, fără a mi se da șansa de a mă apăra', a declarat Mircea Drăghici.

Trezorierul PSD a subliniat încă o dată că toate controalele financiare efectuate până în prezent de Curtea de Conturi și Autoritatea Electorală Permanentă au certificat în repetate rânduri că PSD a respectat întru totul legislația finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.

