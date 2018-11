Misionarul american John Allen Chau a fost omorât pe insula North Sentinel din Marea Andaman, a iar tribul sălbatic a ajuns în atenția opiniei publice. Contactul cu oamenii veniți din exterior le-ar putea însă aduce moartea pentru sălbaticii din tribul Sentinelese

Tribul Sentinelese trăiește izolat de lumea modernă de cel puțin 60.000 de ani și are o bogată și tumultoasă istorie în spate. Membrii tribului sunt mai ales cunoscuți pentru modul violent prin care resping orice contact cu lumea modernă, fiind protejați de Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes (Regulation) Act, o lege emisă de autoritățile indiene, relatează digi24.ro.

Comunitatea nu are imunitate împotriva bolilor moderne – chiar și cele mai comune infecții, care pot fi fatale în cazul lor. Experții se tem acum că misionarul creștin, în vârstă de 26 de ani, pe care l-au ucis i-ar fi putut expune unor germeni și infecții împotriva cărora membrii izolatei comunități nu au cum să lupte.

Spre exemplu, disputa referitoare la pericolul la care sunt expuși membrii tribului a fost dezvăluit de Sophie Grig, cercetătoare în cadrul Survival International, o organizație pentru protejarea comunităților tribale. Aceasta vorbește pe contul oficial de Twitter despre îngrijorarea majoră din rândul autorităților că membrii tribului au fost expuși unor infecții periculoase.