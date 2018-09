Trupa KISS anunță că se va retrage după 45 de ani de activitate

În episodul de marți al NBC’s America’s Got Talent, trupa rock a anunțat că în curând va porni într-un turneu de rămas bun intitulat End of the Road (n.r. Sfârșitul drumului).

Deși nu au fost anunțate încă datele și locațiile în care vor susține concerte în cadrul acestui ultim turneu, membrii trupei promit că va fi un spectacol de neuitat.

„Tot ce am construit și tot ce am cucerit în ultimele patru decenii nu s-ar fi întâmplat fără milioanele de oameni din întreaga lume care au umplut cluburi, arene și stadioane pentru a ne vedea de-a lungul acestor ani”, au transmis membrii trupei KISS.

Formația americană de rock, KISS, celebră pentru felul în care se machiau artiștii atunci când apăreau pe scenă, este în prezent compusa din Paul Stanley, Gene Simmons, Tommy Thayer si Eric Singer.

KISS s-a înființat în New York în 1973, iar, de-a lungul celor 45 de ani de activitate, printre componenți s-au numărat nume importante precum Ace Frehley, Peter Criss, Eric Carr, Vinnie Vincent, Mark St John și Bruce Kulick.

În total, KISS a lansat 20 de albume de studio, 8 albume live și 13 compilare, plus peste 60 de single-uri.