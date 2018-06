“Noi susţinem în continuare că e nevoie de învăţământ în limba maternă fiindcă aceasta este dorinţa comunităţii, aceasta este minoritatea, acest drept trebuie asigurat de instituţiile statului (…) Am discutat şi cazul special de la Târgu Mureş, situaţia Liceului Romano-Catolic şi situaţia viitorului Liceu Romano-Catolic. Am avut mai multe discuţii cu coaliţia de guvernare PSD-ALDE, cu preşedintele PSD, cu preşedintele ALDE, am ajuns la o concluzie că această instituie de învăţământ, această şcoală, începând de anul şcolar 2018-2019 să aibă statutul juridic clarificat şi să înceapă funcţionarea în mod corespunzător”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a arătat că acum se fac toate demersurile pentru a asigura funcţionarea liceului începând din luna septembrie. “Eu sunt optimist, şi în această săptămână am avut discuţii şi sunt convins că dacă există voinţă politică – şi voinţă politică există pentru această situaţie – vom rezolva până când începe anul şcolar”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că situaţia este “foarte dificilă”, întrucât ar exista o temere, mai ales în rândul funcţionarilor publici, nu neapărat în rândul politicienilor, fiindcă au intervenit în toată această poveste şi alte instituţii, în special DNA.

“DNA nu avea ce căuta în viaţa şi în viitorul unei şcoli, dar asta este situaţia. Trebuie să găsim o soluţie fiindcă Constituţia e foarte clară şi legile sunt foarte clare şi comunitatea locală din Târgu Mureş, inclusiv Biserica Romano-Catolică doreşte să aibă un liceu, doreşte să aibă o şcoală şi atunci politicul şi instituţiile statului trebuie să asigure învăţământul pentru această comunitate. Din acest punct de vedere, poziţia domnului ministru (Valentin Popa, n.r.) a fost foarte clară, aceşti copii sunt în sistemul de învăţământ – şi aşa, şi aşa – iar responsabilitatea şi finanţarea va rămâne în continuare în sarcina statului şi a Ministerului Educaţiei Naţionale. Din acest punct de vedere, sunt convins că ceea ce am stabilit vom reuşi să ducem până la capăt”, a susţinut Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a precizat că a discutat şi despre fuziunea Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş cu Universitatea Petru Maior şi că a cerut profesorilor maghiari ca “până când se poate negocia, să negocieze”.

Înființarea Liceului Romano-Catolic din Târgu-Mureş este neconstituțională, a decis CCR, luni. Concret, judecătorii CCR au admis o sesizare depusă de PMP și PNL.

“Este un mesaj extrem, extrem de dur în 2018 din partea Curţii Constituţionale, instituţie fundamentală a unui stat de drept către o minoritate, către comunitatea maghiară, către elevi, către copii, către părinţi, care spune că nu aveţi dreptul să aveţi o şcoală. Nici Parlamentul, nici autorităţile locale nu au reuşit să înfiinţeze o astfel de şcoală. În rest, sunt poveşti de adormit copii. Eu respect decizia CCR de fiecare dată, când îmi place şi când nu-mi place, dar nu pot să accept aceste argumente şi modul în care au fost prezentate de preşedintele Curţii Constituţionale”, a afirmat Kelemen Hunor, după decizia CCR.

În luna septembrie 2017, Guvernul Ungariei și-a retras sprijinul acordat României pentru aderarea la OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), unul dintre principalele obiective de politică externă ale Bucureștiului, după ce a fost suspendată înființarea Liceului Romano Catolic din Târgu Mureș.

Ulterior, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea va iniţia procedura de reînfiinţare a Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş.