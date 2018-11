„Îmi doream să merg undeva unde este cald, îmi doream să merg undeva unde să pot să stau în costum de baie. Atunci când ești persoană publică, trebuie să-ți asumi imaginea ta. Eu nu am făcut plajă în România de 20 de ani. Mi-am dorit să port un costum de baie. Am stat în Dubai Marina, chair foarte aproape de plajă. Mergeam pe jos și ajungeam în centru, am avut o cazare foarte bună. Am făcut plajă doar o zi, pentru că ne-am dorit să vedem foarte multe lucruri. Am fost la două mall-uri și la două outlet-uri. Nu am mers decât cu taxiul. Este foarte ieftin taxiul, pentru 80 de lei sau 100 de lei, mergi mult' a povestit Mindora, la „Agenția VIP'.

„Nici eu nu mai știu exact ce am făcut pe acolo, am umblat foarte mult. Am fost și în deșert, pe cămilă, cu băiatul, spectaculos a fost! La mall-uri nu am cheltuit foarte mult, am cheltuit mai mult la outlet-uri, pentru că erau prețurile mai bune. Dacă pot să iau mai ieftin de la outlet, de ce să nu iau? Nu am postat aceste lucruri ca să mă dau mare. Eu urmăresc cam tot ce îmi scriu oamenii. Eu nu sunt o persoană care se dă mare, eu nu am uitat de unde am plecat. Am cântat și cu un arab, la o terasă. Eu, până să fiu cântăreață, munceam. Vindeam fructe, vindeam înghețată. Dacă nu aș fi cântăreață, aș munci în mai multe locuri, să fac bani. Am postat acele lucruri că am fost foarte bucuroasă de tot ce mi se întâmpla. Nu am cheltuit nici exagerat, dar nu mi-am refuzat nimic, nici eu, nici soțul meu, nimic' a mai spus Minodora, la „Agenția VIP'.

