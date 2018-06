Incidentul s-a petrecut în localitatea ieșeană, Podu Hagiului, iar poliția a fost chemată de mama copiilor după ce au observat că băiatul cel mic avea sânge pe spate și pe pantaloni.

“Pe la 12 ne-am pus toţi la masă, iar cel mare şi unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers să îi caute şi l-a observat pe cel mic, de trei ani, că avea sânge la spate, pe pantaloni. L-a întrebat ce a păţit şi a spus că unul dintre fraţi l-a dus în WC-ul din curte şi l-a violat. L-am luat pe cel vinovat la întrebări şi a recunoscut”, a povestit tatăl copiilor, Gheorghe Partene.

La faţa locului, pentru cercetări au fost o echipă de criminalişti de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi şi cei de la Răducăneni. Adolescentul a fost transportat de polițiști la Spitalul de Psihiatrie „Socola“ pentru a fi expertizat psihologic.

Tatăl băieților, care mai au cinci frați, spune că cel mai probabil fiul cel mare a învățat acest tip de comportament la Centru de detenţie minori de la Târgu Frumos, unde a stat un an de zile, pentru furt. “A stat acolo un an de zile, pentru o infracţiune de furt. L-am întrebat pe el de unde a învăţat aşa ceva şi de ce nu îi plac fetele, iar el nu mi-a spus nimic. Însă am fost în vizită la el, atunci cât a stat acolo, de mai multe ori. Mulţi învaţă să fumeze acolo, iar ţigările se dau pe o bucată de pâine. E jale ce e acolo”, a spus bărbatul.

Localnicii dau însă vina pe părinții copiilor, spunând că ei sunt cei care îi învață să fure și se comportă urât cu ei. “Ştim că a fost internat acolo, pentru furt. Însă a venit acasă un alt om, este schimbat. Însă copii au învăţat să fure de la tatăl lor, care se comportă urăt şi cu ei. Îşi înjură copii şi îi trimite la furat. Mie mi-a furat până acum 65 de găini. L-am prins pe tatăl lor chiar la mine în curte”, a spus un vecin, în vărstă de 80 de ani.