Imaginile au fost făcute publice de propaganda grupului terorist care a spus că execuția a avut loc în regiunea Deir Ezzor, potrivit thesun.co.uk.

În timp ce luptătorii ISIS trag cu arma spre bărbații îngenunchiați, un băiat ce pare să aibă în jur de 12 ani urmărește momentul în care oamenii sunt uciși.

Se spune că ISIS are 700 de oameni dintr-o tabăra din Siria. Teroriștii ar fi jurat că vor executa în fiecare zi câte 10 ostatici. Nu se știe dacă cei 5 bărbați fac parte dintre persoanele captive.

Avertizăm că imaginile de mai jos vă pot afecta emoțional.

#SYRIA

WARNING! #GRAPH PICS: VIEWER DISCRETION IS ADVISED. #IslamicState Executes 5 Men Accuses Of #SDF Spies In #DeirEzzor. #TerrorMonitor pic.twitter.com/GYg2UBX581

— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) 18 octombrie 2018