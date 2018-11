Un băiețel i-a trimis o scrisoare tatălui său, aflat în Rai

Jase Copland, un băiețel din Scoția, a vrut să trimită o scrisoare tatălui său, trecut în neființă în 2014. Poștasului i-a scris un mesaj emoționant pe plic: „Domnule Poștaș, poți duce această scrisoare în Rai pentru ziua de naștere a tatălui meu. Mulțumesc”

Răspunsul oficialilor din cadrul Royal Mail a venit zilele trecute.

„Cât timp am livrat scrisoarea ne-am dat seama de câteva lucruri. Am vrut să te contactăm direct pentru a-ți spune cum am reușit să o livrăm tatălui tău din Rai. A fost o provocare dificilă să evităm stelele și alte obiecte galactice în drumul către Rai. În orice caz, să fii sigur că scrisoarea a ajuns la destinație. Prioritatea noastră este ca fiecare client să aibă scrisorile livrate în siguranță și știm cât de important a fost pentru tine. Vom continua să facem tot ce putem pentru a duce scrisorile către Rai în siguranță”, a scris Sean Milligan, asistentul managerului responsabil de corespondență din cadrul Royal Mail, potrivit The Sun.