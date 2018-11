Un bărbat a sărit dezbrăcat într-un bazin cu crocodili. A fost mușcat, a ieșit și a sărit din nou

Totul s-a întâmplat la Ferma de Aligatori Augustine, în noaptea de luni spre marți. Angajații susțin că au fost bulversați atunci când au găsit sânge în apropierea bazinului și semne că cineva a intrat în acesta.

Mai târziu aveau să descopere că și statuia din mijlocul bazinului plin de crocodili a fost distrusă de incident. Directorul fermei susține că în apă pluteau o pereche de pantaloni scurți și doi șlapi, scrie breaking911.com.

Imediat după ce au ajuns la muncă, angajații au sunat la poliție, iar oamenii legii le-au spus că au prins deja suspectul. „A venit cineva la noi care ne-a spus că a fost mușcat de reptile”, a transmis poliția angajaților.

Rănile suferite de bărbat au fost superficiale, fără să-i pună viața în pericol. Oficialii susțin că crocodilii nu au avut de suferit.

#BREAKING: The crocodile exhibit at the St. Augustine alligator farm where a man jumped in, was bitten by a crocodile. @ActionNewsJax @WOKVNews pic.twitter.com/JboHtYoFld

— Ryan Nelson (@RyanANJax) November 6, 2018