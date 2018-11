Bărbatul n-a apucat să-și ducă planul bolnav la sfârșit, deoarece fetița i-a spus mamei ce a pățit, iar femeia a alertat Poliția. Bărbatul a fost arestat pentru tentativă de viol și rele tratamente aplicate minorului.

Motivația instanței

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina. (…) dispune arestarea preventivă a inculpatului Oancea Lucian, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de : -tentativă la viol , prev. de art. 32 alin.1 cp rap. la art. 218 alin.2, 3 lit. a, b , c, alin. 6 cp; -viol, prev. de art.218 alin.2, 3 lit.a, b , c, cp, -rele tratamente aplicate minorului, prev. de art. 197 cp, toate cu aplic. art.38 alin. 1, 2 cp(trei fapte). pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 19.11.2018 şi până la data de 18.12.2018 inclusiv. În baza art.275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 130 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

În România, instanțele au fost foarte permisive cu pedofilii dovediți.

