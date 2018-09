Un bărbat s-a prefăcut că suferă de Sindromul Down dintr-un motiv șocant. Trei femei care au avut grijă de el l-au acuzat de abuzuri sexuale

Caz bizar în Statele Unite, unde un bărbat de 31 ani a fost arestat, după ce s-ar fi prefăcut că suferă de sindromul Down. Astfel, a angajat îngrijitori care să-i schimbe scutecele și să-l spele, inclusiv în zona genitală. În apărarea sa, tânărul a recunoscut că are un nivel scăzut de inteligență și că are "nevoi speciale".