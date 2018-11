Accidentul a avut loc pe pista aeroportului.

Angajații aeroportului au descoperit un cadavru, iar în jur erau împrăștiate hainele și obiectele personale ale victimei.

Piloții avionului au decis să continue zborul deoarece s-au constatat avarii în urma coliziunii.

Biroul de presă al aeroportului din Moscova a anunțat că identitatea victimei a fost stabilită. Este vorba despre un bărbat din Armenia, potrivit presei ruse.

Poliția a demarat o anchetă în acest caz pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

În 2016, un magazin Kalașnikov a fost deschis pe cel mai mare aeroport din Moscova, aeroportul Sheremetyevo.

1 killed after being hit by a flight bound to Athens, Greece, at Sheremetyevo International Airport in Moscow on Tuesday night, according to Russian media. The victim is an Armenian citizen and the cause is under investigation. pic.twitter.com/HrFjLRB89b

— Кристина Лебедева (@wNT04zfGQbBECS2) November 21, 2018