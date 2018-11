Bărbatul în vârstă de 32 de ani, David Shekari, a recunoscut că le-a batjocorit pe cele două bătrâne, una în vârstă de 65 de ani, cealaltă în vârstă de 70 de ani.

Bărbat a dat niște explicații halucinante când a fost chestionat despre faptele sale.

Un spirit i-a spus să le violeze pe cele două!

David Shekari a pus totul în cârca unui „spirit” care-l face să acționeze astfel. „Nu știu dacă sunt sub influența unei vrăji. Dar, ori de câte ori mă îmbăt, vine un spirit în mine și îmi zice să merg în oraș și caut femei pe care să le violez”, a dezvăluit Shekari.

„Am fost bătut pentru astfel de gesturi, dar, când mă îmbăt, nu pot să mă controlez”, a explicat agricultorul nigerian, care a fost părăsit de soție, după ce aceasta a aflat că bărbatul i-a violat și mama. Soția l-a părăsit pentru „ostentația pentru violuri”.

„Mi-am violat mama în timpul unui festival, când m-am îmbătat”, a spus bărbatul reținut de polițiștii din Katari.

„Nu am putut găsi nicio bătrână pe care s-o violez și când am ajuns acasă, am văzut-o pe mama dormind și am violat-o.

Mama mea a țipat când m-a văzut deasupra ei și vecinii noștri s-au adunat. Toată lumea a văzut că am fost beat și când m-am trezit, am rugat-o să mă ierte și a acceptat.

Nu după mult timp, am participat la un alt festival în comunitatea soției mele și m-am îmbătat din nou. În acea noapte, m-am dus la casa soacrei mele. Am găsit-o dormind și am violat-o. Când femeia s-a trezit și m-a văzut deasupra ei, a strigat și oamenii au venit și m-au prins.

Am primit bătaia vieții mele. Când soția mea a auzit că i-am violat mama, s-a supărat și m-a părăsit. S-a căsătorit cu alt bărbat.

Nu știu ce se întâmplă când sunt beat. Acest spirit mă împinge să violez femeile bătrâne”, a explicat David Shekari.

Și un român s-a îndrăgostit de propria soacră, dar când i-a spus, a fost pus la punct în mod agresiv.

