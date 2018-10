Vecinii bărbatului au fost îngroziți când casa din Poole, Dorst, a sărit în aer, în jurul orei 14:00, luni, scrie Daily Mail.

Pompierii au ajuns la fața locului, fiind însoțiți de paramedici. Ei au găsit la etaj un bărbat în vârstă de 66 de ani și o femeie în vârstă de 60 de ani la parter. Ambii au fost răniți superficial.

Imediat după divorț, casa cu etaj a fost împărțită în două apartamente: unul la etaj, ocupat de bărbat, și unul la parter, ocupat de femeie.

Omul, despre care vecinii spun că poartă numele Ian Clowes, a fost dus la spital și arestat pentru faptele sale.

