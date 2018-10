Shonia a făcut o criză de nervi, după terminarea meciului, el fiind la a 12-a înfrângere din toată cariera sa. În acest context, după ce a Spas Genov a fost pronunțat învingător, georgianul a refuzat să accepte că a fost învins, scrie The Sun.

Inițial, antrenorul a intrat în ring pentru a-l potoli pe Shonia, însă acesta a răspuns cu un pumn. Apoi, bărbatul a ieșit din ring și iar a încercat să-l calmeze pe georgian, care l-a lovit puternic.

Clipul, devenit viral, a fost publicat pe Twitter de utlizatorul Michael Benson și poate fi văzut mai jos.

?? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 27, 2018