Gheorghe Cucu, consilierul local PSD în comuna vasluiană Puiești, este și dascăl la biserica din localitate, scrie vremeanoua.ro. Duminică, 7 octombrie, bărbatul a fost trimis ca reprezentant al partidului în comisia de votare de la școala din satul Lălești pentru referendumul pentru familie.

Potrivit localnicilor, consilierul Cucu e acuzat că a lăsat comisia de votare fără supraveghere și a plecat pentru a cânta alături de preot la o înmormântare din comună.

„Da, m-am învoit de la comisia de votare! Am lipsit câteva minute, am lăsat pe cineva în locul meu la înmormântare. N-am stat mult, având în vedere că am mașină și între Lălesti și Puiești sunt doar 3 km”, a precizat Gheorghe Cucu, conform sursei citate.