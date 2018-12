Crescătorul de animale a mărturisit că a luat această hotărâre, fiind nemulțumit de situația din agricultura românească.

După zeci de nopți nedormite, crescătorul de animale din județul Alba a decis să plece din țară din cauza numeroaselor piedici pe care le-a întâmpinat în activitatea sa.

„Când am plecat la drum în 2008 cu zootehnia, cu fondurile europene, cu subvenţiile, aveam o cotă de lapte, subvenţie pe cap de bovină, subvenţie pe teren. Apoi am accesat Măsura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă, a fost mai bine. Când or văzut – nu ştiu de unde o venit necazul cu pesta, au oprit târgurile. Am avut 7 vaci cu lapte, am avut porci, am avut păsări. Mă doare sufletul, dar am vândut tot şi plec în Germania la muncă”, a mărturisit Ioan Bocşa, pentru Agrointel.ro.