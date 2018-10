Cosmin Pașca și-a îndeplinit visul de a deveni jandarm, în 2012. După șase ani în uniformă, tânărul din Zalău a decis să-și dezvolte propria afacere, datorită pasiunii pentru fotbal și fitness.

În 2016, a devenit antrenor de fitness și, vreme de doi ani, spune că a lucrat pe două fronturi, la Jandarmerie, dar și în sala de forță. Anul acesta, în martie, a decis să renunțe la Jandarmerie și să dedice total antrenamentelor de aliniament postural (postural alignment), scrie Ziarul de Sălaj.

„Peste doi ani de zile am fost și antrenor și jandarm. În tot acest timp s-a adunat multă oboseală psihică și fizică și nu mai făceam față pe două fronturi. Am investit mult în cursuri de perfecționare în fitness și Postural Alignment, iar din acest an muncesc doar la Postural Alignment”, a povestit Cosmin Pașca, conform sursei citate.

După ce a absolvit mai multe cursuri și examene, Cosmin Pașca a devenit la începutul acestui an unul dintre cei 10 români care sunt antrenori de postural Alignment. Acest concept de exerciții fizice a fost inventat de românul Tiberiu Vintiloiu.

Părintele Postural Alignment, dacă pot sa-i zic așa, este Tiberiu Vintiloiu. El a creat acest program, iar din luna ianuarie am luat și eu licența de antrenor de Postural Alignment. El este singurul din România care poate da aceste licențe. S-au făcut foarte multe cursuri, tabere de instruire și perfecționare și bineînțeles foarte multe examene. Toate au durat peste un an de zile. Am pornit la drum peste 100 de paticipanți și am luat licența doar 10 la finalul cursurilor, a mărturisit Cosmin Pașca.

Cosmin Pașca spune că nu regretă faptul că a renunțat la meseria de jandarm deoarece a reușit să-și pună pe picioare afacerea din care câștigă bine.

„Nu regret niciun moment alegerea făcută. Am câștigat bine la Jandarmerie și acum se câștigă foarte bine în MAI, însă ce fac acum nu se compară cu Jandarmeria. La Jandarmerie practic aștepți să treacă lună să-ți vină salariu, pe când aici faci lucrurile să se întâmple. Eu fac din pură plăcere această muncă, iar dacă și câștigi bani este foarte bine. Din punct de vedere financiar este mai bine ca în Jadarmerie”, a explicat Pașca.

Tânărul din Zalău a explicat că prin tehnicile de aliniament postural le arată oamenilor cum trebuie să aibă o poziție corectă în fiecare zi.

„Postural Alignment este un aliniament postural. Toată lumea crede că este fizioterapie sau kinetoterepie pentru coloană sau spate. Ceea ce facem noi este total diferit, noi lucrăm global. De exemplu dacă suferi de scolioză, o deviație a coloanei spre dreapta sau spre stânga, kineto lucrează pe recuperea în sine, noi lucrăm pe cauză, trebuie să vedem cum a apărut acea problemă. Noi lucrăm foarte mult și pe detensionare musculară. Ca o concluzie, noi lucrăm doar cu oameni care se pot mișca. Îi reeducăm pentru a avea o poziție corectă, la masă, la birou sau zi de zi”, a mai spus Cosmin Pașca.

Potrivit sursei citate, Postural Alignment a apărut în România în 2017. Conceptul de exerciții fizice are la bază pilates, yoga, fitness și function training.

sursă foto: Ziarul de Sălaj