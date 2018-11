„Mirosul devenise mai înţepător, iar în plus, aerul condiţionat nu era pornit, aşa că am chemat o însoţitoare de zbor care mi-a dat să completez un formular… aşa că am strigat la ceilalţi pasageri… ‘Vreţi să zburaţi cu acest avion?’, iar ei au spus că nu”, a scris pe Facebook Amir Zidane, un cântăreţ care se afla la bord.

Potrivit lui Zidane, citat de cotidianul local , un membru al echipajului i-a spus că mirosul va dispărea odată ce avionul va fi în aer…

Mirosul puternic era emanat de un fruct durian, care este comparat cu cel de carne stricată sau de şosete transpirate, iar până la urmă, echipajul a cedat şi a debarcat bagajul cu probleme.

Cum a fost posibil incidentul și ce măsuri vor lua autoritățile indoneziene

Managerul companiei Sriwijaya Air, Abdul Rahim, a declarat pentru cotidianul local Kompas, că fructul a fost ambalat corespunzător, potrivit procedurii, dar bănuiește că au rămas câteva resturi care au provocat mirosul din compartiment.

Directorul aeroportului din Bengkulu, Anies Wardhana, a spus că nu există nicio reglementare care să interzică companiilor aeriene să transporte fructe durian în cală, dar că autorităţile sunt dispuse să revizuiască reglementările, pentru confortul pasagerilor.

Totuși, pentru mirosul său respingător, în multe mijloce de transport din ţările asiatice este deja interzisă urcarea cu asemenea fructe.

Ce este și ce proprietăți are Durian, cel mai urât mirositor fruct din lume

Durian este un fruct exotic cunoscut și sub denumirea de „Regele fructelor' în Asia de Sud datorită efectelor benefice pe care le are asupra corpului. Numele „durian' provine de la cuvântul din limba malaeză „duri' care înseamnă spin. Durianul are o formă ovală sau rotundă, iar coaja este tare și acoperită cu spini.

Acest fruct este originar din Brunei, Indonezia și Malaysia, dar astăzi se cultivă în Thailanda, India, Sri Lanka, Vietnam, Papua Noua Guinee și alte țări asiatice. Întocmai ca banana, durianul are valoare energetică foarte mare, este bogat în vitamine și minerale, dar nu este îndrăgit chiar de toată lumea din cauza mirosului său foarte înțepător și nu tocmai plăcut.

Cei care au reușit să învingă greața provocată de miros au fost profund impresionați de gustul unic și plăcut al fructului, scrie adevarul.ro, care precizează că în România, Durian poate fi comandat doar pe internet şi un fruct costă aproximativ 100 de lei.

Ce substanțe nutritive conține fructul durian și ce beneficii aduce organismului

Fructul durian este bogat în vitamina B6 și B9, vitamina C, vitamina A, fibre, potasiu, mangan, cupru, fosfor magneziu, calciu, fier, zinc și sodiu, scrie diversificare.ro.

Ponderea cea mai mare o are vitamina C care joacă un rol important în producerea de colagen, astfel ajută la vindecarea rănilor. Este indicat și pentru a preveni anemia, datorită cantității de fier și vitamina B9 din compoziție, iar vitamina B6 ajută la depășirea/prevenirea stărilor de depresie și tratează insomnia.

Pentru copii – și nu numai – este indicat pentru a preveni constipația, datorită fibrelor, iar potasiul ajută la fixarea calciului în oase. Durianul este bun și pentru a regla cantitatea de zahăr din sânge sau pentru a scăpa de migrene. De asemenea, ajută la scăderea colesterolului, iar grăsimile simple și zaharurile energizează corpul.

Datorită alcătuirii sale, fructul durian este recomandat în dieta copiilor subponderali, având un aport mare de calorii. Calciul împreună cu fosforul din compoziție asigură dinți și gingii sănătoase. Rădăcinile și frunzele de durian sunt folosite pentru a prepara leacuri tradiționale pentru tratarea febrei sau a bolilor de piele.

