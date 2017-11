Un echipaj și o navă românească au avut ghinionul să fie aleși de armata iraniană pentru un atac-avertisment. Marinarii au fost puși să intre în castelul navei și apoi au fost lansate asupra lor 10 rachete cu napalm. S-a întâmplat în urmă cu 30 de ani, pe 23 noiembrie, iar supraviețuitorii se vor întâlni în Portul Constanța. Unul dintre ei, Dimitrache Delicote, pe atunci șef mecanic, a rememorat, pentru Libertatea, teribila experiență.



Pe 23 noiembrie 1987, dimineața, echipajul cargoului Fundulea intra în Strâmtoarea Ormuz spre Golful Persic, navigând în apele internaționale. Când au plecat din România, pe 3 octombrie, fuseseră avertizați și instruiți în legătură cu pericolele din zonă. La scurt timp după intrarea în strâmtoare, la ora 10.45, au fost interceptați de o navă de război iraniană care, după câteva verificări prin radio, le-a permis să meargă mai departe. Dar se pare că erau doar „cercetașii“ unei alte nave care avea să îi oprească puțin mai târziu.

„Nava noastră a fost acostată de o navă de război iraniană, chestionată despre marfă și destinație. Ne așteptam la asemenea eveniment, am fost avertizați înainte. Am stat de vorbă cu ei în jur de 45 de minute, tot invocau faptul că nu înțeleg foarte bine limba engleză. De fapt, în perioada asta de pseudo discuție, ei și-au reglat lansatorul de rachete de pe prova, cu 12 rachete, 2 lipseau, să bombardeze nava. Ne-au făcut semn să intrăm cu toții în castel. Au făcut un rondou scurt, au venit în aceeași poziție și au lansat toate rachetele. Șapte au lovit nava în plin în castel, incendiul a fost instantaneu, erau rachete mari cu napalm“, retrăiește clipa Dimitrache Delicote, care, la vremea respectivă, avea 33 de ani și era șef mecanic pe nava Fundulea.

Celelalte rachete au fost trase spre sala mașinilor. A fost, practic, o execuție, un exemplu dat lui Nicolae Ceaușescu care indirect îi ajuta pe dușmanii Iranului. Nu au vrut să scufunde direct nava. Dacă voiau asta, trăgeau o rachetă la mijlocul navei și se rupea în două.

„Eu eram în comandă sus. Pornisem motorul pe foarte încet înainte când au tras. Când am auzit primele bubuituri, am fost norocosul care nu s-a trântit la pământ. Eu m-am întors către aripă, către bord barem să îi mai înjur, să am o reacție. O rachetă s-a lovit de o grindă în comandă și s-a împrăștiat în bucăți mici de metal și i-au rănit foarte grav pe comandant și pe mai mulți din zonă. Eu, fiind în picioare, am luat pe cele mai mărunte și foarte puține față de ceilalți. A fost suprafața de impact mai mică“, își amintește Dimitrache Delicote.