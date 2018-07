Marian Petrache spune că în partid se impune organizarea unui congres, în vederea unei „clarificări doctrinare”.

„Da, (Vasile Blaga – n.r.) a făcut o gafă. Am spus în interiorul partidului, ce am avut de spus am spus acolo. Nu cred că pot să dezbat problemele interne ale partidului afară. Nu e corect, pentru că nu mai există fostul PDL şi fostul PNL. Există PNL”, a explicat liderul liberal, la Parlament.

Petrache a arătat că a propus organizarea congresului şi pentru reafirmarea sprijinului faţă de Ludovic Orban din partea celor care l-au votat și a menționat că organizarea unui congres poate fi luată de către Consiliul Național.

„Au fost o grămadă de fuziuni şi trebuie ca fiecare membru PNL să se simtă ca acasă, să nu se simtă nimeni exclus, pentru că nimeni nu e exclus din PNL. ( …) Boală lungă, moarte sigură! Sunt voci în partid – chiar dvs. le comentaţi şi spuneţi că e contestat, că nu e contestat. Ludovic a fost ales de 80% dintre cei care au participat la acel congres. În mod normal, cei care l-au susţinut trebuie să îşi reafirme sprijinul faţă de Ludovic Orban, pentru că, dacă erau aşa de corecţi, nu avea loc acea întâlnire”, a declarat Marian Petrache.

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, interesat de o candidatură la alegerile europarlamentare

Primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a admis luni că este interesat de o candidatură la alegerile europarlamentare.

„După 25 de ani poate că te gândeşti că e bine să se facă un schimb. Mai plecăm, mai vin alţii. Sânge proaspăt este foarte mult. (…) Nu pot pleca de acolo, dacă nu rămâne ceva. Nu sunt singur acolo, că, dacă eram singur, aveam rezultate de om singur. Există o echipă puternică şi oricând sunt oameni care pot fi primari. (…) Mă gândesc şi este o chestiune de morală, o chestiune pe care am discutat-o cu foarte mulţi oameni. Este un moment în care trebuie să faci un alt pas. Nu poţi să rămâi tot timpul acolo. Am demonstrat că se poate face treabă”, a declarat Hava, la Palatul Parlamentului.

El a exclus varianta selectării candidaţilor pentru europarlamentare în funcţie de regiuni administrative sau în baza principiului parităţii.

Fostul lider PNL Vasile Blaga s-a întâlnit, recent, cu foștii colaboratori din PDL, la sediul din Aleea Modrogan.

Întâlnirea a avut loc în contextul unor tensiuni în interiorul Partidului Național Liberal, dar și al pregătirii pentru alegerile europarlamentare din 2019.

La București au venit doi mari lideri ai fostei formațiuni, Emil Boc și Gheorghe Flutur, dar și Anca Boagiu și Roberta Anastase. La întâlnire se discută despre o implicare mai mare a fostului secretar general și președinte al PDL în viața partidului. O variantă ar fi preluarea coordonării campaniei pentru alegerile europarlamentare de către Vasile Blaga, cel care a fost șef de campanie în majoritatea scrutinelor.