Buzatu, președintele PSD Vaslui, care se afla tocmai la vânătoare când a fost contactat de reporteri, spune că nu-și aduce aminte unde a avut loc acea partidă de vânătoare. 'Nu ştiu să vă spun exact când s-a întâmplat. Habar n-am. Eu am fost de multe ori la vânătoare, am permis, sunt posesor de arme şi mă duc unde şi când pot şi eu la vânătoare'.

Întrebat dacă știa că persoanele alături de care a vânat atunci erau șefii Tel Drum, șefii social-democraților din Vaslui spune că nu are nicio legătură cu aceștia. 'Nu am avut nici o legătură cu nici un Tel Drum, am fost invitat doar de unii colegi să merg împreună cu dânşii la vânătoare'.

Tot negativ a fost și răspunsul referitor la domeniul de vânătoare pe care s-au aflat. 'Am fost invitat la mai multe vânători şi de o bună bucată de vreme. Nu aş putea spune toate domeniile. Uneori era un coleg care mă invita, alteori o cunoştinţă, alteori o asociaţie de vânători. Tot felul de surse aveau aceste invitaţii'.

„E o chestie privată, ce treabă am eu? Eu am participat la zeci de partide de vânătoare. Nici nu îi cunosc pe şefii Tel Drum. Credeţi că eu i-am întrebat pe fiecare cum îi cheamă, dacă am fost la vânătoare. Habar nu am', a declarat și Marian Oprișan potivit Mediafax.

Vicepreședintele PSD susține că nu are nicio legătură cu anchetele în care este implicat Liviu Dragnea. „Am fost acolo, au fost şi la mine colegii mei din echipă. Nu înţeleg. E o chestiune privată. Ce legătură are una cu alta, ce relevanţă are chestia asta? Ce demonstrează? Întrebaţi-l pe domnul Dragnea, eu ce legătură am cu povestea asta?', a mai spus Marian Oprişan.

Un film cu Liviu Dragnea la vânătoare alături de șefii Tel Drum şi de mai mulţi lideri PSD a fost publicat din nou de Rise Project, în continuarea celebrului scandal cu valiza de documente găsită de un țăran, #TeleormanLeaks.

Potrivit RISE Project, înregistrarea a fost făcută la o partidă de vânătoare, la care au participat Dragnea alături de Marian Oprişan, Adrian Ţuţuianu, Paul Stănescu, Constantin Nica, Ioan Mang, Dumitru Buzatu, Nicuşor Constantinescu şi alţii. Dragnea este prezentat ca fiind vânătorul roșu.

