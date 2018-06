”Polițiștii Biroului Rutier s-au autosesizat cu privire la imaginile care au apărut în spațiul public, astfel conducătorul autoturismului, în vârstă de 22 de ani, care a staționat pe plaja Modern, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 10.000 de lei” se arată într-o informare a IPJ Constanța.

Manelistul a fost extrem de supărat de amenda primită dar mai ales de ipostaza în care a apărut în spațiul public. În urmă cu câteva zile, alături de alte câteva persoane, a intrat cu un autoturism de teren pe plajă, unde au filmat un videoclip și au realizat ședințe foto.

Am făcut și curat, am strâns PET-uri, semințe…

„Am discutat cu portarul și s-a aprobat”, susține manelistul, citat de replica.ro. Mai mult, cântărețul de manele spune că trebuia să fie avertizat de paznic “I-am dat bani, el ne-a dat voie, dar a zis să stăm mai ferit, să nu deranjăm. Am şi făcut curat în zonă, am strâns PET-uri, seminţe…”, a mai spus protagonistul filmării, este supărat că i-a fost stricată imaginea în care a investit “100 de mii de euro”. “Sunt eu de vină că n-am știut legea? Putea să spună cel care ne-a dat voie pe plajă”, a spus manelistul.

Sursa foto: replica.ro