Un medic a așteptat la ușa ministrului Sănătății o oră și jumătate în frig

Livia Davidescu a povestit pe Facebook experienţa pe care a trăit-o alături de două colege cu care a venit în București.

„Sunt atât de obosită încât, pur si simplu, nu pot să înlătur din capul meu întrebarea obsesivă «De ce?». Ce poate determina un ministru să ne cheme de la câteva sute de kilometri şi apoi să nu te mai primească? Ce motivaţie interioară sau ce factor exterior poate declanşa această reacţie? Aceasta încălcare (fără precedent, zice-se) a protocolului şi politeţei? Încerc să găsesc o explicaţie în textul memoriului, pe care din fericire l-am înregistrat la secretariat prin bunăvoinţa domnilor secretari de acolo. Nişte tineri de toată isprava, care au făcut tot posibilul să ne facă aşteptarea mai plauzibilă. Au încercat până în cea din urmă clipă să ne reţină.. să ne explice că doamna ministru a revenit la serviciu abia azi. Nu prea pricep ei ce e cu noi, căci memoriul are ataşată lista de 2000 de aderenţi (…)”, a scris medicul, pe Facebook.

Medicul din Craiova susține că întâlnirea stabilită cu ministrul Sănătății fusese stabilită la ora 16:30, însă Sorina Pintea nu a mai venit.

Medicul Livia Davidescu a scris că cele două colege ale ei au vrut să plece după prima jumătate de oră de aşteptare şi de tăcere.

„Le înţeleg..e absolut umilitor ce se întâmplă. Dar avem o datorie faţă de cei 2.000 de medici ce au semnat ca gărzile sa fie vechime. Eu una nu vreau să plec..chiar nu vreau..de va fi să stau până la 12 în minister, tot o să vreau să o văd pe Doamna Ministru. Din solidaritate, acceptă … iar minutele trec greu, căci afară s-a întunecat, iar frigul e din ce în ce mai intens..deja a trecut o oră.. niciun mesaj, nicio vorbă! Nici măcar nu pot gândi.. aş fi vrut să o văd în alte condiţii. Nu aşa, aproape în şoc hipotermic şi cu simptome clare de hipoglicemie! Le gonesc acum eu pe fete..dar nu vor să plece. Au rămas pentru mine şi pentru cei 2.000 de colegi. Mai trece o jumătate de oră.. ca un fulger, îmi trece prin cap că ultimul tren nu ştiu când pleacă..nu pot rămâne ..pacienţii sunt programaţi de vreo 3 luni!! (…) Mai am o oră până la tren..trebuie să plec!”, a precizat Livia Davidescu.

Potrivit Mediafax, medicul Livia Davidescu susține că Sorina Pintea nu a mai răspuns la telefon și nu a mai venit la întâlnire. Împreună cu cele două colege de la Craiova, a fost nevoită să aștepte în frig o oră și jumătate.

„Deşi a spus că va veni la întâlnire, ministrul nu a mai apărut. Am aşteptat în frig cam o oră jumătate. După care am fost nevoite să plecăm, pentru că aveam tren. Îmi asum ce am scris. Şi eu, şi colegele mele”, a declarat medicul din Craiova, conform sursei citate.