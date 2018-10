Acesta nu este primul protest al elevilor împotriva profesoarei Mihaela Cioc, iar Inspectoratul Şcolar cunoaşte situaţia, scrie Radio România Actualităţi pe pagina de Facebook.

„La mine a ţipat pentru că nu am apucat să scriu titlul. Mi-a luat caietul şi a spus că sunt surdă şi nu aud deşi stau în prima bancă”, a spus una dintre eleve. „Vorbeşte agresiv, cu fă, cu bă, şi dacă nu ştim un cuvânt ne dă doi, trebuie să învăţăm papagaliceşte”, este nemulţumirea altei eleve.

Părinții susțin că profesoara are grave deraieri comportamentale și de limbaj. Termeni ca „nesimțit”, „sclav”, „handicapat” sunt la ordinea zilei, arată părinții, care adaugă că micuții trăiesc o traumă. Săptămâna trecută, elevii și părinții au organizat un protest împotriva profesoarei pe care o acuză că le vorbește urât micuților, este rasistă și oferă note într-un mod haotic, fără să țină cont de cât de bine s-au pregătit elevii.

„Am venit pentru a-i ajuta pe acești copii să scape de jignirile și temerile pe care le au la ora de tehnologie cu doamna profesoară Mihaela Cioc. Copiii au fost supuși în cadrul orelor la mai multe teste psihologice. Copilul îmi spune că trebuie să asiste la oră cu o jucărie de pluș, dacă nu ascultă și respectă tot ce spune dânsa, vor lua toți (nota) 2. Nu au dreptul să se miște în bancă. Doamna este superioară copiilor, iar copiii sunt sclavii dânsei. Nu este adecvat limbajul pentru un cadru didactic! Am anunțat directoratul, s-a mers către ISMB. Am înțeles că are reclamații făcute la secția 23 de poliție. Am fost anunțați că se va rezolva în 30 de zile, ceea ce nu mi se pare normal (…). Părinții nu sunt dispuși să mai așteptăm cele 30 de zile”, a declarat Ionescu Mihaela, părinte.



