Un bărbat împinge un pensionar în plină stradă, culcându-l la pământ. Agresorul l-a urmărit pe bătrânul de 70 de ani încă din autobuz, potrivit metro.co.uk.

În imagini se poate auzi cum pensionarul strigă: „Te rog, te rog, te rog! Sunt prea bătrân!”. Dar nimic nu-l liniște pe agresorul pornit să facă rău.

Se pare că bătrânul a fost și jefuit, iar martorii care au încercat să intervină au fost amenințați. Poliția spune că incidentul a avut loc pe 5 octombrie între ora 15.00 și 16.00 și îndeamnă cetățenii să ajute la găsirea făptașului.

?‼?? UK: This scum makes me angry again! An old and weak pensioner has to plead for mercy and beg to the attacker to stop: "Please! Please! I'm too old!" while the usual scum in Birmingham smashes him to the ground! Disgusting bastard! https://t.co/6k0oNjFVtR pic.twitter.com/L4BT1lERf8

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 20 octombrie 2018