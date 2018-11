„Când plutea pe apă, am crezut că e o păpușă. Apoi am realizat că e un copil. M-am dus și l-am luat de mână. Și atunci credeam că e vorba despre o păpușă. Fața lui parcă era de porțelan. Dar când a scos un scâncet, am realizat: «E un copil și e viu»”, a dezvăluit Gus Hutt.

Bătrânul pescar obișnuiește să-și așeze undițele în altă parte, unde are un loc favorit, de unde nu se prea mișcă. Acum, din nu se știe ce motiv, a decis să-și schimbe locul, s-a mutat cam la 100 de metri de locul obișnuit și a făcut „captura” la care nu se gândea niciodată.

Părinții au crezut că s-a înecat

Malachi Reeve, un băiețel de doar 18 luni, fusese luat de părinții lui într-o drumeție cu cortul la țărmul oceanului. Părințiii n-au băgat de seamă când puștiul a dispărut de sub ochii lor. El a intrat în apă și părinții au crezut că a murit înecat.

Jessica Whyte, mama copilului, a spus că a trăit un coșmar. „Nu cred că inima mea a mai funcționat după ce l-am pierdut și până l-am găsit”, a spus mama copilului.

